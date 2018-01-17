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Главные новости Ямала
19:22  17 января 2018 3

Китайцы поделятся технологиями для строительства железной дороги на Ямале

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, железная дорога, депо, станция екатеринбург пассажирский
Важную железную дорогу на Ямале построят с участием китайских технологийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа компаний «ВИС» и одна из ведущих строительных фирм Китая China Railway Construction Corporation (CRCC) подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут работать совместно в рамках государственно-частного партнерства по строительству железнодорожной ветки «Бованенково — Сабетта» на Ямале.

Согласно документу представители CRCC, которая является лидером Китая в области строительства железных дорог, должны разработать оптимальные решения для строительства дороги на Ямале и обеспечить применение современных технологий. Группа специалистов CRCC уже в ближайшее время прибудет в регион. Они должны детально изучить документацию и площадки будущей магистрали, сообщает пресс-служба компании «ВИС».

Это первый в современной России проект ГЧП в железнодорожной сфере. Соглашение о его реализации было подписано в декабре 2015 года между правительством Ямала и компанией ООО «ВИС ТрансСтрой» (входит в Группу «ВИС»).

Железнодорожная ветка «Бованенково — Сабетта» станет важной частью проекта «Энергия Арктики», который реализуется на территории Ямала. Она соединит уже функционирующий порт Сабетта с существующей железной дорогой и «Северным широтным ходом», строительство которого также должно начаться в ближайшее время. Это откроет многим регионам России и всему Уралу выход к Северному морскому пути.

Вячеслав Егоров
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