Группа компаний «ВИС» и одна из ведущих строительных фирм Китая China Railway Construction Corporation (CRCC) подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут работать совместно в рамках государственно-частного партнерства по строительству железнодорожной ветки «Бованенково — Сабетта» на Ямале.
Согласно документу представители CRCC, которая является лидером Китая в области строительства железных дорог, должны разработать оптимальные решения для строительства дороги на Ямале и обеспечить применение современных технологий. Группа специалистов CRCC уже в ближайшее время прибудет в регион. Они должны детально изучить документацию и площадки будущей магистрали, сообщает пресс-служба компании «ВИС».
Это первый в современной России проект ГЧП в железнодорожной сфере. Соглашение о его реализации было подписано в декабре 2015 года между правительством Ямала и компанией ООО «ВИС ТрансСтрой» (входит в Группу «ВИС»).
Железнодорожная ветка «Бованенково — Сабетта» станет важной частью проекта «Энергия Арктики», который реализуется на территории Ямала. Она соединит уже функционирующий порт Сабетта с существующей железной дорогой и «Северным широтным ходом», строительство которого также должно начаться в ближайшее время. Это откроет многим регионам России и всему Уралу выход к Северному морскому пути.