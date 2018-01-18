12:18 18 января 2018 2

Пока самый острый вопрос у штаба — это график дежурств Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в среду, 17 января, заработал штаб кандидата в президенты России Владимира Путина. Организован он в здании жилого комплекса «Главный проспект» на Ленина, 8, где в 2013 году располагалось отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость», а в декабре 2017-го прошла выставка работ в стиле ню модного фотографа Игоря Усенко под названием Guess Who.

Главный холл здания весьма эклектичен: помимо штаба, здесь современное искусство и Петр Первый. Жаль только, что людей практически нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Конфликт последних нескольких лет, не позволявший ввести здание в эксплуатацию… — задал было я больной вопрос владельцу здания Олегу Гусеву, появившемуся на открытии.

— Перерос в большую дружбу! Здание введено в эксплуатацию, и мы готовим помпезное открытие масштабного арт-пространства, — ответил мне бизнесмен и бывший свердловский вице-премьер. Во второй половине этого года он намерен начать строительство второй очереди жилого комплекса, хотя даже в первой очереди пока никто не живет.

Штаб располагается непосредственно в фойе первого этажа здания — в большом застекленном атриуме. Если пройти по фойе Главного проспекта, то можно наткнуться на огромную (в три человеческих роста) статую Петра Первого работы Екатеринбургского художественного фонда. В подвале здания располагается музей камня, а в боковых галереях — образцы современного искусства. Эксперт по «прозрачности» — глава уральского отделения Transparency International Екатерина Петрова, которую корреспонденты «URA.RU» встретили по дороге в штаб, оценить помещение не успела, поскольку спешила на встречу.

Александр Пантыкин (справа), определяя свою роль в штабе, назвался «ответственным за музыку» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пространство штаба разделено коридором на две части: в одной, что за бюстом Татищева, стоит большой макет Екатеринбурга, а площадку для заседаний, лекций и общения с прессой формируют бежевые столы и стулья, расставленные буквой «П» на фоне большого баннера с надписью «Сильный президент — сильная Россия». Во второй, «рабочей» зоне за бюстом де Геннина черные столы и стулья, зеленые дерматиновые кресла, шкаф и стеллаж, на котором стоит монитор с изображением президента — тот явно что-то собрался сказать, но то ли на паузе, то ли завис. Радиоприемник в этот момент играет песню Джери Холлиуэлл «It’s raining man».

Торжественными ритуалами, венчающими любой старт, штабисты пренебрегли и сразу же начали первое заседание. Из сопредседателей штаба и доверенных лиц кандидата на нем присутствовали глава свердловского союза журналистов России Александр Левин, сопредседатель регионального ОНФ Анастасия Немец, почетный гражданин Свердловской области Юрий Судаков и советник ректора УрГЭУ, Герой России Сергей Воронин. Еще один сопредседатель — глава исполкома свердловского ОНФ Жанна Рябцева — в этот день оказалась в командировке.

Гусев (со сложенными руками), возможно, думает о скором начале строительства второй очереди своего ЖК, а Енин (третий слева из сидящих) — об ответственности за работу со СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Четверых членов штаба дополнили никому не известные дамы и мужчины разных возрастов, представители казачества, глава исполкома свердловской «Единой России» Александр Косинцев и композитор Александр Пантыкин, который признался, что его «привезли на открытие штаба сразу после приема почетных граждан у губернатора». Ответственным за работу СМИ в штабе стал телеведущий ОТВ Евгений Енин, за пропаганду — глава центра «Аналитик» Андрей Мозолин, за работу с молодежью — Артем Николаев. Сами штабисты, очевидно, еще только притираются друг к другу: например, более юному поколению удобно координировать действия в Телеграме, тогда как тот же Мозолин категорически заявил, что «никогда им не пользовался и не собирается», предпочитая электронную почту.

Предложение Александра Косинцева о том, что «штаб должен работать ежедневно без выходных с 8 до 20, а собираться полным составом будет не реже раза в неделю — во вторник 14:00», было принято в тишине, с повисшим в воздухе ощущением безысходности.

Наиболее сложным вопросом повестки стал график присутствия доверенных лиц в штабе. «Давайте с 11 часов на час-два. Основная часть населения уже проснулись, прошлась по магазинам, дела какие-то сделала и уже может дойти до штаба, пообщаться» — предложил было 82-летний Юрий Судаков, но коллеги напомнили ему, что некоторые избиратели в это время еще вовсю работают. В итоге решили, что до 1 февраля определят пиковое присутствие посетителей штаба в разные дни и составят гибкий график, отписав каждому доверенному лицу по дню рабочей недели. «Рябцева отсутствует, значит, будет пятницей», — пошутил тут же кто-то. На четверг, 18 января, дежурство взял Судаков.

Возможно, пространство перед штабом теперь будут чистить от снега лучше — ЖК приобрел запоминающийся вид и адрес Фото: Анна Майорова © URA.RU

Завершив обсуждать оргмоменты, штабисты организовали пресс-конференцию, модераторство которой Енин тут же «сбросил» на Александра Левина. Последний ответил на вопросы о том, чем будет заниматься штаб, кроме сбора подписей.

«До конца января мы собираем подписи. На сегодня их 20 тысяч уже собрано, но с каждого региона требуется только 7, 5 тысяч, так что они будут тщательно отсматриваться, проверяться, отсеиваться, и подписные листы будут заверяться доверенными лицами. В штаб можно приходить и с добрыми делами, и с проблемами. Ни одно обращение не останется без внимания», — объяснил Левин. К этому Косинцев добавил предложение завести два журнала: один — с обращениями к кандидату, второй — с наказами ему.

На вопрос от члена штаба, «можно ли проводить в помещениях совещания по вопросам казачества и другим», Левин ответил всеобъемлюще: «Все, что в соответствии с российским законом, можно». На этом участники первого собрания штаба поблагодарили друг друга и разошлись по домам.