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18 января 2018
Главные новости Москвы
07:34  18 января 2018 16

Чубайс придумал, как сократить отставание России от развитых стран

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий
Глава РОСНАНО настаивает на развитии здравоохранения и образованияФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс считает, что отставание России от развитых стран можно сократить путем увеличения расходов на здравоохранение и образование. Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, рост финансирования этих сфер — «вклад в человеческий капитал» и «такая возможность сейчас есть». «Совершенно очевидно, что в рамках сбалансированного бюджета эта задача нами решена», — отметил Чубайс. По данным председателя правления РОСНАНО, плановые темпы роста экономики России в этом году составляют 2%, в других странах — 3,5-3,9%. «Мы вдвое медленнее будем расти, чем мир», — резюмировал Чубайс.

ОН добавил, что сокращение отставания России от других стран стоит рассматривать в долгосрочном плане. «По-настоящему всерьез переламывать тренды можно в диапазоне 20-30-50 лет», — уточнил он.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин планирует получить допдоходы для бюджетного маневра за счет оптимизации налогов и повышения эффективности социальных трат, напоминают argumenti.ru.

Артем Косых
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