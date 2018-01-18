Чубайс придумал, как сократить отставание России от развитых стран

Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс считает, что отставание России от развитых стран можно сократить путем увеличения расходов на здравоохранение и образование. Об этом он сказал в интервью РБК.
По его словам, рост финансирования этих сфер — «вклад в человеческий капитал» и «такая возможность сейчас есть». «Совершенно очевидно, что в рамках сбалансированного бюджета эта задача нами решена», — отметил Чубайс. По данным председателя правления РОСНАНО, плановые темпы роста экономики России в этом году составляют 2%, в других странах — 3,5-3,9%. «Мы вдвое медленнее будем расти, чем мир», — резюмировал Чубайс.
ОН добавил, что сокращение отставания России от других стран стоит рассматривать в долгосрочном плане. «По-настоящему всерьез переламывать тренды можно в диапазоне 20-30-50 лет», — уточнил он.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Минфин планирует получить допдоходы для бюджетного маневра за счет оптимизации налогов и повышения эффективности социальных трат, напоминают argumenti.ru.