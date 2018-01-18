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18 января 2018
11:14  18 января 2018 16

Чернецкий и Россель отреагировали на предложение митрополита назвать улицы в Екатеринбурге в их честь

Оргкомитет по 300-летию Екатеринбурга в резиденции, россель эдуард, чернецкий аркадий
Чернецкий и Россель не знали о предложении митрополитаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сенаторы Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель отреагировали на предложение митрополита Кирилла назвать улицы в Екатеринбурге в их честь. Оба политика ответили «URA.RU», что предпочли бы, чтобы такие вопросы решались после их смерти.

О предложении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который в интервью «Областной газете» высказался за то, чтобы назвать екатеринбургские улицы их именами, оба сенатора узнали от корреспондента «URA.RU». «Как я понимаю, такие вещи делаются после смерти человека, а я еще настроен пожить», — удивленно ответил Аркадий Чернецкий на вопрос журналиста.

Эдуард Россель выразил схожую точку зрения и назвал предложение митрополита большой неожиданностью. «Все-таки я думаю, что если я этого заслуживаю, то такое решение должны принимать люди, когда меня уже не станет», — прокомментировал Эдуард Эргардович.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил переименовать улицы с именами революционеров и назвать их в честь известных людей Екатеринбурга. Так, одной из улиц он предлагает присвоить имя сенатора и экс-мэра столицы Урала Аркадия Чернецкого, а другой — бывшего губернатора Эдуарда Росселя. «У нас есть два человека, именами которых уже сейчас можно назвать улицы Екатеринбурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изменили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энергии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперёд и которым мы гордимся», — сказал владыка Кирилл в интервью «Областной газете».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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