12:05 18 января 2018 2

Реклама запрещенных веществ «смотрит» прямо в окна школы ФОТО: strategyrf.ru

В Сургуте из окон школы №31 видна реклама наркотиков. Возмущенные общественники призвали стереть эту надпись и назначить ответственных за ликвидацию подобных промо в дальнейшем.

На стене дома, расположенного по адресу Иосифа Каролинского, 16, крупными буквами написана реклама продажи наркотических веществ, говорится в сообщении портала Совета при главе города «СтратегияРФ». Отмечается, что поблизости находится средняя образовательная школа №31 (Иосифа Каролинского, 18), также неподалеку расположен детский сад №34 «Березка» (Университетская, 39/1). На портале предлагается стереть надпись ответственным органам власти и сформировать группу ответственных лиц, обнаруживающих и ликвидирующих надписи подобного рода.

Инцидентом возмутился сопредседатель организации «Инвестиционная Россия» Алексей Сафиоллин: «Вот же гады, что делают. С детства, когда голова у детей еще не работает, подсаживают. А ведь учителя из окон видят это! А мы потом удивляемся, откуда берутся злые дети и идут в школу с намерениями как в Перми».

В самой школе «URA.RU» рассказали, что руководство не обращало внимание на эту рекламу. «Это забота ЖЭУ — закрашивать надписи», — пояснил в разговоре с нашим агентством представитель общеобразовательного учреждения.