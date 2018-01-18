{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Югры
12:05  18 января 2018 2

«Вот же гады!» В Югре детям предлагают купить наркотики прямо на выходе из школы. ФОТО

Реклама запрещенных веществ «смотрит» прямо в окна школыФОТО: strategyrf.ru

В Сургуте из окон школы №31 видна реклама наркотиков. Возмущенные общественники призвали стереть эту надпись и назначить ответственных за ликвидацию подобных промо в дальнейшем.

На стене дома, расположенного по адресу Иосифа Каролинского, 16, крупными буквами написана реклама продажи наркотических веществ, говорится в сообщении портала Совета при главе города «СтратегияРФ». Отмечается, что поблизости находится средняя образовательная школа №31 (Иосифа Каролинского, 18), также неподалеку расположен детский сад №34 «Березка» (Университетская, 39/1). На портале предлагается стереть надпись ответственным органам власти и сформировать группу ответственных лиц, обнаруживающих и ликвидирующих надписи подобного рода.

Инцидентом возмутился сопредседатель организации «Инвестиционная Россия» Алексей Сафиоллин: «Вот же гады, что делают. С детства, когда голова у детей еще не работает, подсаживают. А ведь учителя из окон видят это! А мы потом удивляемся, откуда берутся злые дети и идут в школу с намерениями как в Перми».

В самой школе «URA.RU» рассказали, что руководство не обращало внимание на эту рекламу. «Это забота ЖЭУ — закрашивать надписи», — пояснил в разговоре с нашим агентством представитель общеобразовательного учреждения.

1/2
Общественность возмутила реклама наркотиков на стене дома ФОТО: strategyrf.ru

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров