Любимая команда Козицына внезапно осталась без «рулевого»

11:38 18 января 2018 0

Олаф Ланге покидает столицу Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женский баскетбольный клуб УГМК покинул главный тренер Олаф Ланге. Причем накануне, 17 января, «лисицы» под его руководством уверенно обыграли оренбургскую «Надежду».

Очередной матч в рамках Евролиги завершился со счетом 96:53 в пользу УГМК. Однако ночью 18 января на официальном сайте екатеринбургской команды появилось сообщение: «В связи с семейными обстоятельствами немецкий специалист покидает Екатеринбург».

Стоит отметить, что Олаф Ланге по завершению игры УГМК против «Надежды» не появился на послематчевой пресс-конференции, начало которой слегка задержалось из-за отсутствия модератора. Вместо немецкого специалиста, к которому журналисты уже успели привыкнуть за пять лет его работы в УГМК, в пресс-центр пришел ассистент главного тренера УГМК американец Джеймс Уэйд.

Как говорится на официальном сайте УГМК, период под руководством Олафа Ланге стал на сегодняшний день самым успешным за всю историю екатеринбургского клуба. С 2012 года вместе с Ланге УГМК выиграл 2 Евролиги, 2 Суперкубка Европы, 5 чемпионатов России, 3 Кубка России и 5 Кубков УГМК.

Текущий же сезон для УГМК пока складывается довольно непросто, старт «лисиц» можно назвать едва ли не самым худшим за последние пять лет. Сначала УГМК под руководством Олафа Ланге проиграли (56:55) в четвертьфинале Кубка России курской «Инвенте» (вторая команда «Динамо» Курск — прим.ред.). Затем в рамках Евролиги «лисицы» дома уступили турецкому «Фенербахче», а 10 января екатеринбургская команды проиграла турчанкам уже на выезде — 80:77. В декабре в премьер-лиге «лисицы» проиграли еще одному принципиальному сопернику — курскому «Динамо» — со счетом 77:68. Правда, за день до этого матча УГМК покинула лидер команды Дайана Таурази.

Вполне закономерным уход Олафа Ланге, похоже, находит известный баскетбольный комментатор Дмитрий Гараненко. Обсуждая эту новость на своей странице в Facebook, он отмечает, что «Ланге перестал держать удар в ключевых матчах». Также на своей странице Гараненко разместил пост, в котором говорит, что УГМК возглавит бывший наставник итальянской команды «Скио» Мигель Мартинес Мендес. Официально такая информация пока не подтверждена. Известно только, что Олаф Ланге останется на посту главного тренера женской сборной России.