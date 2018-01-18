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Главные новости Курганской области
15:04  18 января 2018 0

В Кургане снесут только что отремонтированный дом. ФОТО

В разваливающемся доме 1953 года постройки, где проживают 11 семей, провели капитальный ремонт крышифото: предоставлено Иваном Камшиловым

В Кургане под снос пойдет аварийный дом с только что отремонтированной крышей на сумму почти полмиллиона рублей. Уральцы винят в этом городскую администрацию.

Жильцы дома №5 в поселке Механический долгое время добивались признания строения аварийным, но получали отказ в мэрии, рассказал «URA.RU» руководитель Центра общественного контроля Иван Камшилов. В прошлом году жители за свой счет провели независимую экспертизу здания, которая признала дом аварийным и опасным для проживания. Только после этого администрации города пришлось внести дом в список аварийных, а жителей освободить от платы за капремонт.

Однако к этому времени фонд капремонта успел отремонтировать крышу дома, затратив 447 тысяч рублей. Сами жильцы развалины в фонд успели перечислить 95 тысяч рублей. «Кто возместит остальную сумму затрат? — возмущаются горожане. — Вина полностью лежит на администрации, которая отказывалась признавать дом аварийным и настаивала на капремонте. Фонду также было известно, что в доме на момент начала ремонта две квартиры были аварийными, но специалисты на это закрыли глаза». По словам Камшилова, фонд до сих пор не исключил дом из программы и продолжает планировать в нем ремонт фундамента и коммуникаций.

«В администрацию обращаться бесполезно: там ответят, что на момент включения дома в программу он не был признан аварийным, — считает руководитель Центра общественного контроля. — Я направлю обращение в прокуратуру, возможно, надзорное ведомство найдет ответственного либо инициирует проверку других старых домов, чтобы исключить подобные случаи».

В Кургане ранее были случаи исключения аварийных домов из программы капремонта. Так, жители трех домов по улице Кирова с помощью экспертов ОНФ смогли добиться признания зданий аварийными и подлежащими сносу. В администрации города тогда признались, что в списке есть еще дома, требующие дополнительной проверки и исключения из программы капремонта.

Анна Бояркина
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