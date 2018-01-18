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Главные новости Курганской области
16:30  18 января 2018 0

Чемпионы мира станут учителями физкультуры в школах Кургана

Открытая тренировка по смешанным единоборствам (MMA) с Егором Голубцовым. Екатеринбург, дети, физкультура, детская секция
Зауральские дети и подростки смогут перенять опыт звезд спортаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Учащихся школ и колледжей Зауралья ждут необычные уроки физкультуры: роли преподавателей примерят на себя известные спортсмены. Уже в феврале чемпионы посетят 23 учебных заведения в Кургане.

Провести такие занятия предложила Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе, сообщает пресс-служба органа власти. Как пояснил председатель молодежного парламента Сергей Лоськов, идея родилась у членов палаты на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Когда зауральская делегация пообщалась с коллегами из других регионов, то наибольший интерес у них вызвал социальный проект «Зарядка с чемпионом». «Мы решили использовать этот успешный опыт в нашем регионе. Как оказалось, в Зауралье большое количество именитых спортсменов во многих видах спорта», — отметил спикер палаты.

Предполагается, что уроки будут проводить мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпионы России, Европы, Евразии и мира, действующие рекордсмены России, Европы и мира. Как уточнил «URA.RU» Сергей Лоськов, занятия ориентированы на современные виды спорта. «В основном такие уроки будут посвящены кроссфиту и фитнесу, воркауту и зумбе. Программа урока составляется исходя из возрастных особенностей обучающихся. Планируем провести уроки как в школах, так и в колледжах», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что уже известно имя одного из чемпионов — это мастер спорта по становой тяге и пауэрлифтингу, двукратный победитель чемпионата Азии по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге Александра Лысенко, которая является соавтором проекта.

Инициаторы только собираются обговорить детали проекта с региональным департаментом образования и науки и управлением по физической культуре, спорту и туризму. Однако уже известно, что первое занятие пройдет в следующем месяце в курганской школе №23.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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