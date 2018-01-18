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18 января 2018
17 января 2018
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Главные новости Югры
17:57  18 января 2018 1

Школьники ХМАО будут учиться в одну смену. На это потратят более 60 млрд

Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова требует у мэров найти способ перевести школьников на обучение в одну сменуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре к 2025 году планируется создать почти 85 тысяч мест для школьников. Это позволит перевести все учебные заведения на работу в одну смену. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова заявила во время специального совещания во время рабочей поездки в Нягань.

В Нягани прошло первое кустовое совещание по вопросам создания новых мест в югорских школах. Перед губернатором отчитались главы Белоярского, Березовского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского, Кондинского районов, городов Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Югорск. К примеру, в Белоярском с 2009 года обучение уже ведется в одну смену, но в ближайшие несколько лет количество школьников вырастет, и району потребуется новая школа. А в Нягани требуется создать более 3 тысяч ученических мест, для этой цели будут построены три школы. Земельные участки выделены, уже разрабатывается конкурсная документация на заключение концессионного соглашения.

«В соответствии с региональной госпрограммой „Развитие образования“ в период до 2025 года в автономном округе дополнительно планируется создать 84 430 ученических мест. Объемы вложений финансовых ресурсов на эти цели составляют более 62 млрд рублей», — отметила губернатор Наталья Комарова.

Ранее федеральное правительство и президент России заявили, что в регионах должны перейти на обучение школьников в одну смену. Соответствующие поручения получили в том числе югорские мэры во время последнего в 2017 году заседания правительства ХМАО. В регионе планируется использовать механизмы концессионных соглашений и государственно-частного партнерства. Следующие кустовые совещания по созданию новых мест в общеобразовательных организациях пройдут в Сургуте и Нижневартовске.

Антон Степыгин
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