Ямальские таксисты нашли дополнительный источник заработка. Они продают спиртные напитки пассажирам прямо в салоне автомобиля. Для этого к переднему пассажирскому сиденью водители прикрепляют соответствующую рекламу.
«Продается водка, спирт, коньяк. Пять литров», — написано в рекламе, размещенной в одном из такси. Фото выложил пассажир в паблике «Подслушано в Салехарде», во «ВКонтакте». Многие жители города возмущены подобным сервисом, они отмечают, что это «безобразие» и продают таксисты преимущественно «суррогат».
Однако нашлись и те, кто поддержал предпринимательскую инициативу извозчиков. «У меня также, но еще есть конфеты и „презики“, зато спрос растет», — пишет Иван Бочкарев. «Реклама — двигатель торговли», — констатирует Чихирев Константин.