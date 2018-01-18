19:16 18 января 2018 1

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» должна ответить на невыполненные судебные решения Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

На председателя жилищного кооператива «Бухта Квинс» Зилю Булатову заведено уголовное дело. Об этом сообщил шансонье и руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, опубликовавший радостный пост в соцсетях.

«Сегодня в отношении председателя кооператива „Бухта Квинс“ Булатовой, занимавшейся последние несколько лет клеветой и организацией разного рода провокаций и псевдомитингов, принесшей кооперативу столько вреда, возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, связанное с ее противозаконной деятельностью внутри кооператива, — написал Новиков на своей странице в Facebook. — По сведениям из осведомленных источников в процессе следствия предполагается предъявить еще несколько статей. Наступивший год Булатова встретит на скамье подсудимых. Уйти от ответственности ей уже никак не удастся. Новый год начался совсем неплохо».

Статья 315 УК РФ предусматривает ответственность для должностного лица за неисполнение от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Сама Зиля Булатова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявила, что ей о возбужденном уголовном деле пока ничего не известно, ее никуда не вызывали и ни с чем не знакомили. Однако она предполагает, с чем это может быть связано — с неисполнением судебных решений о выплате средств тем пайщикам, которые несколько лет назад вышли из кооператива.

«Заявление на меня написал в сентябре 2017 Михаил Шилиманов (друг и компаньон Александра Новикова — прим. ред.), — рассказала агентству Булатова. — Он обвинял меня в том, что я не перечисляю деньги тем, кто еще несколько лет назад вышел из кооператива по решению суда. У меня таковых три человека: Бородулин, Суворов и Красиков. Кооператив должен был выплатить им паи, но в кооперативе денег нет».

Но даже если бы они были, то, как объясняет Булатова, выплатить паи вышедшим было бы невозможно, поскольку счет у кооператива был арестован. «Нам надо было как-то жить, работать, действовать, кооператив решил, что деньги будем собирать наличными — по 500 рублей в месяц — и направим все эти средства и усилия на то, чтобы Новиков либо вернул нам деньги, либо достроил дома, — говорит Зиля Булатова. — Все эти годы мы так и жили, собирая небольшие деньги наличными средствам на текущие нужды».

В службе судебных приставов «URA.RU» подтвердили, что дело касательно кооператива «Бухта Квинс» на самом деле есть. «В управлении действительно возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации-должника по статье 315 Уголовного кодекса РФ», — рассказали агентству в Управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. В пресс-службе сообщили, что за 2017 год было возбуждено более 60 уголовных дел по этой статье (неисполнение судебного решения), отмечая, что это вполне справедливо. «Решения суда надо исполнять!» — отмечают в управлении судебных приставов.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Александр Новиков год назад, когда на него самого было возбуждено уголовное дело за хищение средств пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс», объяснял, что достройке жилого комплекса мешают «сволочи». Своими главными врагами он назвал Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, председателя кооператива «Бухта Квинс» Зилю Булатову, бывшего директора проекта Ларису Ассонову (на основе показаний и выстроено уголовное дело Новикова — прим. ред.), а также правозащитника, бывшего члена ОНК и друга Ивана Обухова Дмитрия Рожина.