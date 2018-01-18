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Главные новости Челябинской области
19:45  18 января 2018 1

Напоили до смерти. На Урале в крови младенца нашли 2% алкоголя

Астахов Павел. Дополнительно. Челябинск., больница, реанимация, ребенок
Организм младенца был буквально отравлен алкоголемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура города Коркино признала законным возбуждение уголовного дела по факту смерти новорожденной девочки в больнице. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Экспертиза установила, что в крови младенца на момент смерти было не менее 2% алкоголя.

Труп новорожденной девочки был обнаружен в городской больнице Коркино еще 19 декабря прошлого года. Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре, за несколько суток до смерти девочки врачи фиксировали у нее плохой аппетит, она часто плакала, у ребенка нарушился сон.

«По результатам судебно-медицинского исследования в крови трупа ребенка был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2%», — рассказали в надзорном ведомстве. В данный момент проводится предварительное расследование по установлению виновных лиц и причины смерти ребенка.

Нина Калинина
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