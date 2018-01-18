Прокуратура города Коркино признала законным возбуждение уголовного дела по факту смерти новорожденной девочки в больнице. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Экспертиза установила, что в крови младенца на момент смерти было не менее 2% алкоголя.
Труп новорожденной девочки был обнаружен в городской больнице Коркино еще 19 декабря прошлого года. Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре, за несколько суток до смерти девочки врачи фиксировали у нее плохой аппетит, она часто плакала, у ребенка нарушился сон.
«По результатам судебно-медицинского исследования в крови трупа ребенка был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2%», — рассказали в надзорном ведомстве. В данный момент проводится предварительное расследование по установлению виновных лиц и причины смерти ребенка.