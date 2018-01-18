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Главные новости Тюменской области
19:54  18 января 2018 1

Мэрия Тюмени приняла жесткое решение по проекту высотки у ЦУМа

Здания. Тюмень, цум тюмень
ЦУМу отказали из-за несоответствия планам проектировки районаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Торговому центру ЦУМ в Тюмени отказали в строительстве 24-этажного офисного здания на площади единства и согласия. Об этом сообщается на сайте администрации Тюмени.

Глава администрации города Тюмени Александр Моор подписал постановление «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе». Предполагавшееся разрешение предусматривало возведение башни высотой до 25 этажей, что сделало бы ее самым высоким нежилым зданием города. Причина отказа — несоответствие требованиям проекту планировки территории шестого планировочного района «Центральный», который был утвержден администрацией города в 2014 году.

На публичных слушаниях по этому проекту 15 января тюменцы высказали свои опасения по поводу строительства здания, которое изуродует центр города, парализует движение и закроет свет для жителей ближайших домов. Другие участники слушаний, напротив, говорили, что высотка может украсить город.

Ольга Дудорова
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