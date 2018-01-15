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Главные новости Тюменской области
21:38  15 января 2018 3

Тюменцы поругались с чиновниками из-за небоскреба в центре города. ФОТО

Слушания по высотке у ЦУМа. Тюмень., публичные слушания
В ожесточенный спор превратились в Тюмени публичные слушания по строительству в центре города 25-этажной «свечки»Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В ожесточенный спор превратились в Тюмени публичные слушания по вопросу возможного строительства в центре города 25-этажной «свечки». Предложение ОАО «Тюменский ЦУМ» вызвало в городе большой резонанс — на встречу в здание городской администрации пришло столько жителей Тюмени, что в зал пришлось вносить дополнительные стулья.

Вместо заявленных изначально 30 минут слушания длились больше двух часов. Участие в них приняли больше 100 человек — простые горожане, общественники, архитекторы, депутаты местной думы. Как прозвучало на встрече, ОАО «Тюменский ЦУМ» просит разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многофункционального делового центра на улице Орджоникидзе. Компания хочет сократить минимальный отступ от границы земельного участка до нуля метров, а высоту здания увеличить до 25 этажей. Ранее, как писало «URA.RU», ЦУМ строил на этом месте свой управленческий офис в два этажа — на площадке залит фундамент и часть здания уже отстроена.

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Противники стройки требовали возвести башню в другом районе, а не в историческом центре Тюмени Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Судя по тому, что ни один из предыдущих десяти вопросов не вызвал абсолютно никакой реакции участников слушаний, все ждали именно этого пункта. В общей сложности выступило больше десяти человек, мнения разделились примерно поровну. При этом те, кто поддержал строительство небоскреба практически на площади Единства и Согласия, свои аргументы зачитывали по бумажке. Выступавшие отмечали, что 25-этажка в центре города украсит Тюмень и привлечет потоки туристов. Противники стройки требовали возвести башню в другом районе, а не в историческом центре Тюмени, поясняя, что она закроет свет для жителей ближайших домов, изуродует город, а окрестные узкие улицы встанут в прочной перманентной «пробке».

Пришедший на слушания депутат гордумы Юрий Безбородов заявил, что он против этого проекта и пообещал «уличные мероприятия», если застройку все-таки разрешат. В итоге председательствующий на встрече глава городского департамента земельных отношений Руслан Кухарук объявил, что все замечания и предложения будут рассмотрены, а вердикт слушаний огласят после 25 января.

Марина Шарапова
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