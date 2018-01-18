23:54 18 января 2018 0

Ульяновский институт гражданской авиации стал одним из самых известных вузов страны благодаря креативу первокурсников Фото: Wikimedia Commons

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации, снявшиеся в скандальном видеоролике, не нарушили никаких нормативно-правовых актов и правил внутреннего распорядка вуза, а следовательно отчислять их не за что. К такому выводу пришли сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры, проводившие проверку в институте.

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка курсантов и предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, а также иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из Института, не выявлено», — говорится в официальном сообщении пресс-службы надзорного органа.

А вот педагогам, которые должны отвечать за моральный облик будущих летчиков, придется, понести дисциплинарное наказание «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса», а также нарушением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и локальных правовых актов института. Соответствующее представление внесено прокурорами ректору УИГА.

Напомним, Сеть буквально была взорвана видеороликом, который сняли первокурсники УИГА. Будущие пилоты исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках в антураже институтского общежития под музыку «Satisfaction» Benny Benassi. Как писало URA.RU, авторы ролика озаглавили свое творчество «Почему не стоит летать на самолетах», но позже поменяли название на «Как развлекаются пилоты между полетами». В Интернете видео вызвало неоднозначную реакцию: большинство возмутило вызывающее поведение курсантов, но многие встали на защиту «творческого» и «юмористического» видео.