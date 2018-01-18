20:32 18 января 2018 7

Политик не видит ничего аморального в поведении студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский высказался по поводу клипа студентов Ульяновского института гражданской авиации. Политик считает, что курсантов нужно не наказать, а поощрить, так как они не сделали ничего противозаконного.

«Требую немедленно прекратить любые гонения на молодых людей. Это их досуг. Форма одежды тоже нормальная: жарко там, топят хорошо, что же они будут потеть. Потом, может, у них там банный день, гладят свою одежду… это общежитие», — сказал Жириновский в защиту авторов видео. Лидер ЛДПР добавил, что в Сети подростки разместили ролик, потому что «сейчас такое время» — по словам политика, человек стал информационным роботом. «Это поощрять надо! Пускай все танцуют! В вузах перерывы можно делать и устраивать маленькую дискотеку в коридорах, в фойе», — поделился мнением кандидат в президенты.

Видео RT.

Отмечается, что прокуратура Ульяновской области не выявила нарушений законодательства в результате проверки стрип-клипа курсантов. Сотрудники ведомства заявили, что учащиеся не нарушили ни закон, ни внутренний устав вуза, передает RT.

Ранее в Интернете появилась петиция, авторы которой просят не отчислять курсантов. Менее чем за сутки ее подписало более трех тысяч человек, сообщало «Федеральное агентство новостей». Позже стало известно, что за ребят вступился и губернатор Ульяновской области. Как писало «URA.RU», Сергей Морозов призвал не отчислять курсантов института гражданской авиации, чтобы «не сломать им жизнь».