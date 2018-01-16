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16 января 2018
Главные новости Москвы
17:02  16 января 2018 0

«Позор гражданской авиации!» Стрип-клип будущих летчиков взорвал Сеть. ВИДЕО

Молодые люди без стеснения щеголяли перед камерой практически голымиФото: скрин видео Aleks Jigurdinski на YouTube

Новое видео на YouTube, которое сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации, взорвало Сеть. Будущие пилоты сняли клип-пародию на «Satisfaction» Benny Benassi, где исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках.

Авторы ролика озаглавили свое творчество «Почему не стоит летать на самолетах», но позже поменяли название на «Как развлекаются пилоты между полетами», сообщает «Ридус». В Интернете видео вызвало неоднозначную реакцию: большинство возмутило вызывающее поведение курсантов, но многие встали на защиту «творческого» и «юмористического» видео.

«ПОЗОР Гражданской Авиации!!! Устроили из общежития бордель! Отчислить всех и освободить бюджетные места для тех, кто действительно будет носить форму пилота по назначению», «Курсантам эта фигня для чего нужна? Куда смотрят наставники? Как спится родителям?», «Дебилы!!! Отчислить без разговоров! Родители зря свою жизнь прожили, раз воспитали таких дебилов…», — раскритиковали ролик одни. «Я считаю, что видео творческое, никого не оскорбило, и даже если будет выговор, это нужно оспаривать, так как это юмор», «За идею 5+. Лучше видео о танцах, чем о алкоголе и путанах», «А по-моему, жутко ржачно получилось. Теперь запретить молодёжи прикалываться хотите? За что тут отчислять??!» — заступились другие.

Ранее «URA.RU» сообщало о скандальном перформансе, который устроили художники в концлагере. Они сняли на видео, как бегают голыми в газовой камере, и поделились творчеством в Сети. Запись возмутила еврейские организации. Ранее интернет-пользователей возмутило видео из ночного клуба, писало «Утро.ру», где студент Нижегородской академии МВД РФ и его подруга, тоже студентка, первокурсница НГПУ имени Минина, занимаются сексом прилюдно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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