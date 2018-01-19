Зарплаты в Курганской области за 2017 год сократились в среднем на 4,4%. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
По их подсчетам, сильнее всего снизились зарплаты у менеджеров верхнего звена — на 15%, в рекламе и маркетинге доходы работников упали на 12%. При этом в медицине зарплаты выросли на 8%, в сфере науки и образования — почти на 5%. Сейчас, по данным HeadHunter, в Курганской области средний уровень зарплаты находится на уровне 30 000 рублей.
По подсчетам областного управления экономической политики, средняя зарплата в регионе к концу года достигла 24,7 тысячи рублей, номинальный рост составил более 7%, реальный — 3,3 процента. По данным Свердловскстата, за девять месяцев 2017 года реальные денежные доходы зауральцев снизились на 4%. Вице-губернатор по экономическому развитию Сергей Чебыкин на итоговой пресс-конференции объяснил это тем, что пенсии у жителей области растут недостаточно быстро.