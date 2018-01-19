В Челябинске разыскивают сбежавшего уголовника, обвиняющегося по статье «разбой». Злоумышленник скрылся из-под стражи, когда его доставляли к месту преступления для снятия показаний.
«18 января в ходе проведения следственно-оперативных действий совершил побег из-под стражи арестованный по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации Меркулов Сергей Юрьевич, 05.07.1981 года рождения, уроженец города Пласт Челябинской области», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Обстоятельства побега полицейские не раскрывают. Но в Сети, где обсуждается происшествие, появился интересный комментарий очевидца. «Видели, как из милицейского УАЗа на перекрестке улиц Механической и Горького около 18.00 на ходу, выбив дверь, убежал мужчина, а полиция даже не заметила. Остановились метров через 200 и начали догонять», — написал очевидец побега.
Как сообщает пресс-служба, беглец был одет не по погоде: черные брюки (классические), черные летние туфли, вязаный джемпер молочного цвета, черная куртка (ветровка) до середины бедра, на голове вязаная темно-синяя шапка с белой полосой.
По этому поводу уже отписался другой очевидец, который сообщил, что беглеца «последний раз видели в Курчатовском на Комсомольском проспекте и он уже переоделся в другую одежду». Сообщения очевидцев в полиции не комментируют.
Полицейские предлагают сообщать о беглеце по телефонам в Челябинске: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02. При этом предупреждают, что преступник опасен и не стоит самим пытаться его задержать.