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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:53  19 января 2018 6

Челябинский уголовник сбежал, выбив на ходу дверь полицейской машины. ФОТО

Угрозы кандидату Колесниковой Элине. задержание Курган , уаз, полицейская машина
Разбойник сбежал на ходу из полицейской машиныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске разыскивают сбежавшего уголовника, обвиняющегося по статье «разбой». Злоумышленник скрылся из-под стражи, когда его доставляли к месту преступления для снятия показаний.

«18 января в ходе проведения следственно-оперативных действий совершил побег из-под стражи арестованный по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации Меркулов Сергей Юрьевич, 05.07.1981 года рождения, уроженец города Пласт Челябинской области», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства побега полицейские не раскрывают. Но в Сети, где обсуждается происшествие, появился интересный комментарий очевидца. «Видели, как из милицейского УАЗа на перекрестке улиц Механической и Горького около 18.00 на ходу, выбив дверь, убежал мужчина, а полиция даже не заметила. Остановились метров через 200 и начали догонять», — написал очевидец побега.

Как сообщает пресс-служба, беглец был одет не по погоде: черные брюки (классические), черные летние туфли, вязаный джемпер молочного цвета, черная куртка (ветровка) до середины бедра, на голове вязаная темно-синяя шапка с белой полосой.

По этому поводу уже отписался другой очевидец, который сообщил, что беглеца «последний раз видели в Курчатовском на Комсомольском проспекте и он уже переоделся в другую одежду». Сообщения очевидцев в полиции не комментируют.

Полицейские предлагают сообщать о беглеце по телефонам в Челябинске: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02. При этом предупреждают, что преступник опасен и не стоит самим пытаться его задержать.

Имеющих информацию о беглеце просят обращаться в полицию
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Александр Лукманов
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