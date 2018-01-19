{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
11:00  19 января 2018 3

На Ямале самолет не смог приземлиться из-за мороза

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание
Пассажиры будут ждать потепления в столицеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс Москва — Надым скорректирован из-за сильных морозов на Ямале. Самолет ушел на запасной аэродром в Салехарде.

«Север-Пресс» отмечает, что пассажиры будут находиться в окружной столице до улучшения погоды. Пока известно только об одном рейсе, изменившем маршрут. Сейчас в аэропорту Надыма температура воздуха составляет минус 41 градус по Цельсию. В таких условиях посадка запрещена.

Похолодание отмечается во многих регионах страны. На Южном Урале температура отклоняется на семь градусов от климатической нормы и составляет минус 22 — минус 27 градусов. Экстремальные морозы установились в Якутии. Там столбики термометров установились на отметках ниже 60 градусов.

Ранее сильнейшие морозы не позволили двум пассажирским «Боингам» вылететь из аэропорта Ноябрьска. У самолетов, основного и резервного, вышли из строя амортизационные стойки.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров