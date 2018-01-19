На Ямале самолет не смог приземлиться из-за мороза

Рейс Москва — Надым скорректирован из-за сильных морозов на Ямале. Самолет ушел на запасной аэродром в Салехарде.
«Север-Пресс» отмечает, что пассажиры будут находиться в окружной столице до улучшения погоды. Пока известно только об одном рейсе, изменившем маршрут. Сейчас в аэропорту Надыма температура воздуха составляет минус 41 градус по Цельсию. В таких условиях посадка запрещена.
Похолодание отмечается во многих регионах страны. На Южном Урале температура отклоняется на семь градусов от климатической нормы и составляет минус 22 — минус 27 градусов. Экстремальные морозы установились в Якутии. Там столбики термометров установились на отметках ниже 60 градусов.
Ранее сильнейшие морозы не позволили двум пассажирским «Боингам» вылететь из аэропорта Ноябрьска. У самолетов, основного и резервного, вышли из строя амортизационные стойки.