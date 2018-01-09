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10 января 2018
09 января 2018
17:55  09 января 2018 3

В ЯНАО два самолета не смогли вылететь из-за мороза

Два самолета один за другим застряли в Ноябрьске из-за замерзших стоек шассиФото: moskvaaero.ru

В аэропорту города Ноябрьска вышли из строя амортизационные стойки у двух «Боингов-737» — у аварийного и у второго, прилетевшего к нему на замену. При посадке из стоек шасси произошла утечка азота.

Неисправность самолета авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту города Ноябрьска в ЯНАО была обнаружена после того, как приземлился самолет, выполнявший рейс Москва (Домодедово) — Ноябрьск. «Посадка прошла благополучно, но перед вылетом в обратном направлении при осмотре машины командир воздушного судна обнаружил, что из стойки шасси произошла утечка азота. Стойка замерзла, рейс пришлось отменить», — рассказал «URA.RU» сотрудник аэропорта Ноябрьска.

Технического персонала, способного устранить такую неисправность, в Ноябрьске нет, поэтому спустя сутки в аэропорт прилетел резервный точно такой же «Боинг» с техниками. Со вторым самолетом произошло то же самое: при посадке из стойки шасси произошла утечка азота. На борту самолета находились специалисты с необходимыми инструментами, которые отремонтировали оба самолета. По данным синоптиков, в этот день в Ноябрьске было 14 градусов мороза.

Александр Лукманов
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