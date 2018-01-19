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19 января 2018
18 января 2018
11:25  19 января 2018 0

Команду Козицына возглавил испанец. Уже 25 января он поведет УГМК против своей бывшей команды

Матч Евролиги БК
Ближайший матч пройдет под руководством помощников главного тренераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым главным тренером баскетбольного УГМК стал испанец Мигель Мендес, сообщает пресс-служба клуба. Он сменил на этом посту немецкого специалиста Олафа Ланге, который в среду, 17 января, покинул екатеринбургский клуб «по семейным обстоятельствам».

Мигель Мендес — опытный тренер, на счету которого титулы вице-чемпиона Евролиги (2012 г.), чемпиона Испании (2000 г.) и Италии (2014, 2015, 2016) и другие. С 2013 по 2017 Мендес был главным тренером итальянской команды «Фамила Скио», с которой УГМК предстоит встретиться на выезде 25 января в рамках Евролиги. Именно этот матч станет дебютным для Мигеля Мендеса в роли наставника «лисиц».

Ближайший матч российской премьер-лиги команда УГМК проведет 20 января в Екатеринбурге под руководством помощников главного тренера Джеймса Уэйда и Ольги Коростелевой.

Татьяна Ларина
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