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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
12:15  19 января 2018 2

Эколога из ХМАО отправили в колонию на четыре года за кражу нефтепровода

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Суд признал, что он хотел украсть нефтяные трубыФото: Анна Майорова © URA.RU

Эколога-активиста Михаила Каратеева, который был обвинен в краже недействующих нефтяных труб, отправили в колонию общего режима на четыре года. Он также обязан выплатить штраф 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО-Югре со ссылкой на решение Нижневартовского районного суда.

Каратеева признали виновным в краже, которая совершена группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (свыше миллиона рублей). Также была признана его вина в ряде покушений на хищения. Апелляцию защиты суд оставил без внимания.

По версии следствия, летом 2014 года Каратеев с сообщниками отрезал и похитил трубопровод компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с целью продажи. Адвокаты активистов утверждали, что эколог, осуществляя экологический надзор, стал свидетелем хищения нефти в промышленных масштабах, после чего у него начались проблемы с законом.

Иван Антонов
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