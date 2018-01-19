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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
14:48  19 января 2018 2

В Зауралье появилось место, которое хочет посетить каждый. ФОТО

Замерзший водопад стал любимым местом отдыха курганцев в новогодние праздникиФото группы «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Курганцы наперебой интересуются друг у друга, где найти замерзший водопад, фотографим которого периодически появляются в местных соцсетях. Некоторые из горожан считают, что к красивому месту давно пора проложить полноценный туристический маршрут.

Завораживающие фотографии застывшего водопада опубликовали сегодня в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Под постом пользователи стали просить поделиться координатами: «Где он находится?.. Киньте карту, как проехать туда, пожалуйста!» Между тем местоположение объекта уже известно многим горожанам: по сообщению авторов урбанистического проекта «Мой Курган», водопад оказался на пике популярности по посещаемости в новогодние праздники.

«Данной локацией интересуется все больше гостей города. Кажется, этот маршрут начинает нуждаться в официальном признании: создании более удобных путей доступа, навигации, информации об объекте на городских улицах, развитии точек коммерции», — говорится на сайте mykurgan.ru.

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Фото группы «Типичный Курган» во «ВКонтакте»

Получить оперативный комментарий по этому поводу в туристском информационном центре Курганской области «URA.RU» не удалось.

Искусственный водопад на реке Утяк появился благодаря интересной проектировке местного водохранилища. Находится водопад примерно в получасе езды от центра Кургана, вблизи дачного товарищества КГСХА №7 в поселке Балки Кетовского района.

Инна Касаткина
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