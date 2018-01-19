В Зауралье появилось место, которое хочет посетить каждый. ФОТО

Курганцы наперебой интересуются друг у друга, где найти замерзший водопад, фотографим которого периодически появляются в местных соцсетях. Некоторые из горожан считают, что к красивому месту давно пора проложить полноценный туристический маршрут.
Завораживающие фотографии застывшего водопада опубликовали сегодня в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Под постом пользователи стали просить поделиться координатами: «Где он находится?.. Киньте карту, как проехать туда, пожалуйста!» Между тем местоположение объекта уже известно многим горожанам: по сообщению авторов урбанистического проекта «Мой Курган», водопад оказался на пике популярности по посещаемости в новогодние праздники.
«Данной локацией интересуется все больше гостей города. Кажется, этот маршрут начинает нуждаться в официальном признании: создании более удобных путей доступа, навигации, информации об объекте на городских улицах, развитии точек коммерции», — говорится на сайте mykurgan.ru.
Получить оперативный комментарий по этому поводу в туристском информационном центре Курганской области «URA.RU» не удалось.
Искусственный водопад на реке Утяк появился благодаря интересной проектировке местного водохранилища. Находится водопад примерно в получасе езды от центра Кургана, вблизи дачного товарищества КГСХА №7 в поселке Балки Кетовского района.