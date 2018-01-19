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19 января 2018
Главные новости Москвы
14:31  19 января 2018 3

СМИ обсуждают пропажу пенсионерки, выигравшей 506 млн рублей

Люди. Санкт-Петербург, пенсионеры, сплетницы, бабки
Власову больше не видно на улицах райцентраФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сети обсуждают, куда могла пропасть пенсионерка из Воронежской области, которая осенью 2017 года выиграла 506 миллионов рублей в «Русское лото». По сообщениям местных жителей (а проживала Наталья Власова в селе Панино), победительницу перестали видеть на улицах небольшого райцентра.

Как сообщает Daily.ru, панинцы говорят, что 63-летняя Власова пропала после того, как получила первую выплату — сразу после Нового года. Ходят слухи, что счастливица могла переехать или даже стать жертвой преступления.

Связаться с Натальей Власовой и ее дочерью Екатериной региональным журналистам не удалось, однако в полиции опровергли слухи об исчезновении пенсионерки. «Нам не поступало никаких сообщений о безвестном исчезновении пенсионерки, — сообщил источник воронежского портала „Мое-online“. — И даже если бы женщина переехала, мы бы всё равно знали об этом».

Ранее сообщалось, что из 506 миллионов рублей семья Власовых заплатит 13% выигрыша в качестве налога. Это составит около 65 млн, отмечает «Федеральное агентство новостей». После оглашения результатов лотереи Власову не могли найти: она даже не подозревала о выигрыше, а билет продолжал лежать на полке, пишет «Русская планета».

Иван Антонов
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