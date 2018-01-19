У сына Олега Газманова украли кошелек стоимостью 100 тысяч

20-летний Филипп Газманов стал жертвой ограбления
Сын известного певца 20-летний Филипп Газманов стал жертвой ограбления. У него похитили кошелек и паспорт. Стоимость одного только кошелька сына знаменитости составляет 100 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.
Общий материальный ущерб потерпевший оценил в 350 тысяч рублей. Завладев кошельком, злоумышленник сразу же скрылся с места происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Филипп Газманов является неродным сыном известного певца. Несмотря на это, все отмечают поразительное внешнее сходство между ними.