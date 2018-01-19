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19 января 2018
Главные новости Москвы
17:02  19 января 2018 0

Порошенко потратил баснословную сумму, отдохнув с семьей на Мальдивах. ФОТО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко не пожалел полмиллиона долларов на свой отдыхФото: пресс-служба президента Украины

Украинские СМИ в ходе совместного расследования выяснили подробности новогоднего отдыха главы Украины Петра Порошенко на Мальдивах. Журналисты собрали данные и разместили в интернете программу «Схемы» с заголовком «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко».

Президент Украины отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января. Как пишут «Дни.ру», вместе с президентом были двое детей и семеро взрослых.

Размещение апартаментов на курорте, где отдыхал Порошенко
Скриншот программы «Схемы» на youtube

Перелет на частном самолете Falcon 7X стоил Порошенко 188 тысяч долларов (более 10,6 миллиона рублей). Президент остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc Randheli, где находятся частные виллы посреди Индийского океана. Глава Незалежной взял в аренду самую дорогую виллу курорта — Owner’s Villa (Private Island). На проживание было потрачено 276 тысяч долларов (более 15,6 миллиона рублей), на досуг и питание — 37,5 тысячи долларов (более 2,1 миллиона рублей), сообщает канал 360.

По данным журналистов, Порошенко расплачивался наличными. Сотрудники администрации президента Украины официально подтвердили, что глава государства действительно с 1 по 8 января находился на Мальдивских островах. «Федеральное агентство новостей» приводит слова представителей администрации, которые заверили, что Порошенко задекларирует расходы на поездку.

Ольга Дудорова
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