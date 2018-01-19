Украинские СМИ в ходе совместного расследования выяснили подробности новогоднего отдыха главы Украины Петра Порошенко на Мальдивах. Журналисты собрали данные и разместили в интернете программу «Схемы» с заголовком «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко».
Президент Украины отдыхал на Мальдивах с 1 по 8 января. Как пишут «Дни.ру», вместе с президентом были двое детей и семеро взрослых.
Перелет на частном самолете Falcon 7X стоил Порошенко 188 тысяч долларов (более 10,6 миллиона рублей). Президент остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc Randheli, где находятся частные виллы посреди Индийского океана. Глава Незалежной взял в аренду самую дорогую виллу курорта — Owner’s Villa (Private Island). На проживание было потрачено 276 тысяч долларов (более 15,6 миллиона рублей), на досуг и питание — 37,5 тысячи долларов (более 2,1 миллиона рублей), сообщает канал 360.
По данным журналистов, Порошенко расплачивался наличными. Сотрудники администрации президента Украины официально подтвердили, что глава государства действительно с 1 по 8 января находился на Мальдивских островах. «Федеральное агентство новостей» приводит слова представителей администрации, которые заверили, что Порошенко задекларирует расходы на поездку.