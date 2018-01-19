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19 января 2018
18 января 2018
18:02  19 января 2018 5

В Зауралье прокурор торопит главу, чью отставку уже анонсировал губернатор

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., герасименко сергей
Сергей Герасименко лишится своего постаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурор Петуховского района предложил местной думе инициировать отставку главы района Сергея Герасименко. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры региона.

В пресс-службе ведомства пояснили «URA.RU», что в муниципалитете установлены многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов. На протяжении нескольких лет здесь фиксируются задержки начала отопительного сезона, отсутствие необходимого запаса топлива и многочисленные аварии, приводившие к ограничению поставки населению коммунальных услуг.

В четверг, 18 января, предстоящую отставку озвучил губернатор Курганской области Алексей Кокорин на встрече с журналистами. Также, по его словам, отставки руководителей ожидаются еще «как минимум в двух районах».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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