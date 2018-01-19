Прокурор Петуховского района предложил местной думе инициировать отставку главы района Сергея Герасименко. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры региона.
В пресс-службе ведомства пояснили «URA.RU», что в муниципалитете установлены многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов. На протяжении нескольких лет здесь фиксируются задержки начала отопительного сезона, отсутствие необходимого запаса топлива и многочисленные аварии, приводившие к ограничению поставки населению коммунальных услуг.
В четверг, 18 января, предстоящую отставку озвучил губернатор Курганской области Алексей Кокорин на встрече с журналистами. Также, по его словам, отставки руководителей ожидаются еще «как минимум в двух районах».