В эфире программы «Однажды…» на канале НТВ покажут эксклюзивные кадры из центра Илизарова в Кургане, где проходит реабилитацию певец Шура. Телевизионщики запечатлели «первые часы после операции», сообщает Александр Медведев (настоящее имя Шуры) на своей страничке в Instagram.
Речь в передаче пойдет о недугах, которые мучили певца. Он раскроет причину, по которой оказался под надзором врачей, и расскажет о новой победе над алкогольной зависимостью. Кроме того, «Шура поделится своей реакцией на известие о тяжелой форме онкологии и признается, какое событие в жизни он называет лучшим за последние 25 лет», — отмечается на сайте телеканала.
Программа выйдет в эфир в 16:20 в субботу, 20 января. Помимо Шуры в ней также примут участие актер Константин Крюков и телезвезда Татьяна Веденеева. Ранее «URA.RU» сообщало, что артист пытался откупиться от врачей курганской клиники.