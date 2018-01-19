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19 января 2018
18 января 2018
19:22  19 января 2018 1

Федеральный канал покажет эксклюзив из курганской клиники, где лечится певец Шура. ВИДЕО

Зрители увидят артиста в первые часы после сложнейшей операцииФото: shuramedvedev, Instagram

В эфире программы «Однажды…» на канале НТВ покажут эксклюзивные кадры из центра Илизарова в Кургане, где проходит реабилитацию певец Шура. Телевизионщики запечатлели «первые часы после операции», сообщает Александр Медведев (настоящее имя Шуры) на своей страничке в Instagram.

Речь в передаче пойдет о недугах, которые мучили певца. Он раскроет причину, по которой оказался под надзором врачей, и расскажет о новой победе над алкогольной зависимостью. Кроме того, «Шура поделится своей реакцией на известие о тяжелой форме онкологии и признается, какое событие в жизни он называет лучшим за последние 25 лет», — отмечается на сайте телеканала.

Программа выйдет в эфир в 16:20 в субботу, 20 января. Помимо Шуры в ней также примут участие актер Константин Крюков и телезвезда Татьяна Веденеева. Ранее «URA.RU» сообщало, что артист пытался откупиться от врачей курганской клиники.

Вера Чернышева
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