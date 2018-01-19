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19 января 2018
12:22  19 января 2018 2

Певец Шура пытался откупиться от проверки на вшей в курганской клинике. ВИДЕО

Лысина не помогла певцу избежать «щекотливого» осмотраФото: личная страница Шуры в Instagram

Артист Шура опубликовал на своей страничке в Instagram курьезный видеоролик о проверке на педикулез в курганском центре Илизарова. Артист поделился, что успешно прошел осмотр «в связи с отсутствием волос во всех местах», однако сначала планировал откупиться от процедуры.

На видео Шура и бабушки, которые также проходят лечение в клинике, ожидают процедуры в коридоре, хором распевая «Ой, цветет калина». Несмотря на то, что певец лыс, доктор все равно приглашает его пройти в кабинет: «Педикулез не только на голове бывает». Шура шутит, что от осмотра придется откупаться шоколадками.

В комментариях подписчики оценили юмор певца. «Позитивнейший человек!.. Посмеялась от души… Вы просто бомбический», — пишут пользователи. «Саша, может, в президенты? Вон как отделение раскачал — и страну поднять сможешь!» — выступил с неожиданным предложением один из подписчиков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после сложной операции Шура проведет пресс-конференцию в Кургане.

Вера Чернышева
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