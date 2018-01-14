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14 января 2018
16:05  14 января 2018 0

«Не передать словами вам боль». Певец Шура заново учится ходить после сложной операции в Кургане. ВИДЕО

Артист исполнил свою давнюю мечтуФото: ru.wikipedia.org

Артист Александр Медведев (певец Шура) поправляется после сложнейшей операции, которую ему сделали на тазобедренном суставе. По его словам, боли после наркоза были сильнейшие, но он уже пробует вставать на ноги.

В центре Илизарова в Кургане Шуре поменяли тазобедренный сустав, который болел много лет. Теперь врачи обещают, что больше он не будет хромать, о чем артист давно мечтал. Операцию певцу провели 10 января, а сегодня он уже пробует ходить. Он опубликовал видео в Instagram, на котором делает первые попытки передвигаться самостоятельно. «Належался вдоволь на кровати, начинаем вставать, делать первые шаги, конечно не передать словами вам ту боль, которую мне пришлось испытать после того, как отошёл наркоз», — написал Шура. — Лез в прямом смысле на стену, и на эту железную перекладину, выл белугой».

Певец признался, что с каждым днем ему становится легче, и он будет учиться ходить заново. «А вот мои девочки-припевочки, выходим дружно на прогулку», — говорит он на записи, где идет на костылях по коридору больницы. По словам артиста, такие прогулки он совершает каждое утро после того, как поест кашу. «Сейчас еще миллион лайков соберем! Че это мы хромые, мы только учимся!» — подбадривает он других пациентов.

Подписчики певца поддержали его в комментариях. «Какой он все-таки позитивный, таких сейчас мало, тем более из шоу бизнеса. Сашу заносим в красную книгу!» — написала olga1973km. «Все хорошо будет, Вы молодец, здоровья Вам крепкого и всего самого хорошего», — пожелала zavarzinalyba. «Молодец Шура. Правильно позитив к скорейшему выздоровлению», — подчеркнула galusa6039.

Виктор Жуков
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