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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
13:31  16 января 2018 3

«Шурановские бабушки». Певец Шура собрал в курганской клинике музыкальную группу. ВИДЕО

Шура не бросает музыку даже на время лечения в курганской клиникеФото: личная страница Шуры в Instagram

Певец Шура, который находится на реабилитации в курганском центре Илизарова, собрал новую музыкальную группу. Ее участницами стали бабушки, которые также проходят лечение в клинике.

Видеоролик, где коллектив исполняет свой первый «сингл», Александр Медведев (настоящее имя Шуры) опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram. «Представляем вашему вниманию новую группу „ШУРАновские бабушки“, исполняем гимн здоровью», — написал артист. На видео Шура и пожилые женщины вместе поют самый знаменитый хит певца «Твори добро».

В комментариях к публикации пользователи пожелали артисту и его пожилым певицам здоровья, а также похвалили их за позитивный настрой. «Вот как выглядит счастливая старость, так и время пролетит незаметно», — отметила kira_kazan. «Точно, что не место красит человека, а человек место», — добавила ksenia.t.

Шура прибыл на лечение в Курган 9 января. На следующий день ему сделали сложную операцию на тазобедренном суставе. Певец признался, что, когда отошел от наркоза, «лез на стену» от боли. Однако, судя по последней публикации в Instagram, артист чувствует себя уже гораздо лучше.

Вера Чернышева
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