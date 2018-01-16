Певец Шура, который находится на реабилитации в курганском центре Илизарова, собрал новую музыкальную группу. Ее участницами стали бабушки, которые также проходят лечение в клинике.
Видеоролик, где коллектив исполняет свой первый «сингл», Александр Медведев (настоящее имя Шуры) опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram. «Представляем вашему вниманию новую группу „ШУРАновские бабушки“, исполняем гимн здоровью», — написал артист. На видео Шура и пожилые женщины вместе поют самый знаменитый хит певца «Твори добро».
В комментариях к публикации пользователи пожелали артисту и его пожилым певицам здоровья, а также похвалили их за позитивный настрой. «Вот как выглядит счастливая старость, так и время пролетит незаметно», — отметила kira_kazan. «Точно, что не место красит человека, а человек место», — добавила ksenia.t.
Шура прибыл на лечение в Курган 9 января. На следующий день ему сделали сложную операцию на тазобедренном суставе. Певец признался, что, когда отошел от наркоза, «лез на стену» от боли. Однако, судя по последней публикации в Instagram, артист чувствует себя уже гораздо лучше.