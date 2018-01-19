19:39 19 января 2018 13

Павел Грудинин обвинил государство в том, что оно не гарантирует собственность компаний Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сегодня во время презентации предвыборной программы в Санкт-Петербурге кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин начал противоречить сам себе. В ходе пресс-конференции Грудинину задали вопрос про офшоры. В ответ бизнесмен оправдал тех, кто выводит свои деньги из России. Он объяснил это необходимостью защиты капиталов, которая, по его мнению, не гарантирована в нашей стране.

«Почему очень многие компании, в том числе государственные, уходят в офшоры? Ведь все, в том числе люди, которых мы сейчас ругаем, ушли в офшоры не потому, что им так удобно. А потому, что они просто боятся за свою собственность. Государство не гарантирует собственность этих компаний, и поэтому они должны спрятаться в офшор, чтобы они не дай бог что-то не отобрали. И это очень плохо — государству люди должны доверять», — сказал Грудинин. Он обвинил во всем государство, которое «на протяжении многих десятков лет…не гарантирует собственность этих компаний». Кандидат подчеркнул, что у возглавляемого им ЗАО «Совхоз имени Ленина» «ни копейки денег в офшорах нет».

В ответ сразу несколько телеграм-каналов напомнили кандидату от КПРФ о его предвыборной программе «20 шагов Павла Грудинина», в которой говорится о планах по национализации ряда стратегических отраслей промышленности. «Проведем национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта. Это даст импульс развитию и принесет казне триллионы рублей ежегодно; позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации», — отмечается в документе.

Путаницу кандидата принято объяснять его имиджевыми проблемами, возникшими в конце прошлой недели, когда в ходе регистрации кандидатом были озвучены декларация о доходах Грудинина и достоянием общественности стали передвижения его средств между счетами, переводом их в акции и т. п. В середине этой недели основные социологические службы страны — ВЦИОМ и ФОМ — указали на остановку роста рейтинга Грудинина.

Вопросы собственности кандидата остаются в повестке. Сегодня в Питере острым моментом на пресс-конференции стал вопрос о подарке «ТТ Девелопмент» Грудинину и его сыну в размере 37 млн рублей. Грудинин ушел от ответа и сказал, что это предприятие является всего лишь дочерним. «Все честно, и со всех полученных денег уплачены налоги», — заверил он. Но, согласно данным базы «СПАРК», в 2016 году акционеры «ТТ Девелопмент» — оба Грудининых, Александр Федоров и Владимир Свиридовский, — получили по 37 миллионов рублей каждый в качестве «выплат в виде подарков».

Ранее Грудинин после одной из встреч со своими доверенными лицами отказался общаться с представителями СМИ, пишет «Национальная служба новостей», хотя те просили дать им несколько комментариев.