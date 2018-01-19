В РПЦ назвали причины нападений подростков на школы

20:39 19 января 2018 6

В РПЦ заявили о важности семейного воспитания Фото: depositphotos.com © URA.RU

В РПЦ причиной нападений подростков на школы назвали ненадлежащее воспитание и кризисы в семье. Об этом заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

В борьбе с подростковой преступностью он особо отметил важность семейных ценностей. По словам Кипшидзе, родители должны внушать детям понятие неприкосновенности человеческой жизни и уважение к достоинству других людей. Для этого семье должна быть возвращена определенная роль в обществе.

«Необходима поддержка семейных ценностей во всех возможных форматах, прежде всего в публичном пространстве. И пока все эти моменты не будут радикальным образом пересмотрены, останутся риски, что маленькие дети совершенно неожиданно будут оказываться способны к леденящим душу преступлениям», — цитирует Кипшидзе RT. Зампред добавил, что не нужно забывать и про религиозное воспитание. Однако сегодня у многих родителей нет времени, а иногда и желания общаться с детьми и воспитывать их.

Последнее нападение на школу случилось сегодня, 19 января, в Улан-Удэ. По информации «URA.RU», девятиклассник влетел в кабинет, где проходил урок у семиклассников, и бросил «коктейль Молотова». В панике школьники начали разбегаться, тогда злоумышленник стал наносить им удары топором. У одной девочки — открытая черепно-мозговая травма, еще одному ребенку отрубило пальцы. Всего известно о семи пострадавших.

Волна происшествий в школах началась с нападения в Перми. Двое подростков устроили кровавую поножовщину, напав на четвероклассников. Почти весь удар на себя приняла учительница, ее прооперировали дважды. На молодых людей завели уголовное дело. В СИЗО их отправят, когда состояние здоровья преступников нормализуется: они пытались покончить с собой после инцидента.

Также «URA.RU» сообщало о поножовщине в челябинской школе. Утром 17 января один из учеников ударил другого ножом в грудь. Как выяснилось позднее, подростки в силу особенностей психики должны были заниматься дома, но их родители настояли на учебе в школе.