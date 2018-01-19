09:48 19 января 2018 7

Топором нападавшие наносили удары по школьникам Фото: John Neeman/Flickr

Одного из нападавших на школу в Бурятии задержали, двум его сообщникам удалось сбежать, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве региона.

По данным информагентства, нападавших было трое. Они вошли в школу в Улан-Удэ под видом учеников, открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из класса. По последним данным, пострадали пять человек: учительница, три ученика и один из нападавших: подросток пытался нанести себе ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры. Двум другим нападавшим удалось сбежать. Пожар в кабинете уже потушен.

Глава Бурятии возвращается из командировки в Монголии после сообщения о нападении на школу, отмечает RT.

Как ранее писало «URA.RU», вооруженный топором и «коктейлем Молотова» подросток ворвался в школу школу в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ.

Ранее, 15 января в пермской школе в результате поножовщины пострадали 15 человек, в том числе оба нападавших. А в Челябинске старшеклассник ранил сверстника ножом. Драка попала на видео.

Эксперты прогнозировали, что после поножовщины в Челябинске и Перми будут «подражатели». Дело в психологическом эффекте, когда после резонансного преступления люди совершают аналогичные поступки, рассказал разговоре с «URA.RU» руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.