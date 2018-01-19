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20 января 2018
19 января 2018
Главные новости Москвы
18:11  19 января 2018 6

Подростки с топором напали на школу Максима Галкина

Максим Галкин два года был учеником в школе в Улан-УдэФото из Instagram Максима Галкина maxgalkinru
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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В школе №5 в поселке Сосновый Бор (Улан-Удэ, Бурятия), где сегодня произошло нападение подростка с топором, учился знаменитый шоумен и телеведущий Максим Галкин. Он занимался в этой школе два года, до пятого класса.

Отец Галкина Александр был армейским генералом, поэтому семья не один раз переезжала из-за его новых назначений. Галкины жили в Одессе, где будущая звезда закончил три класса. Затем семья переехала в Улан-Удэ, где Галкин учился в школе №5 в поселке Сосновый Бор до пятого класса, пишет «Лента.ру». После этого Галкины переехали в Москву.

Полиция связала нападение на школу в Бурятии с поножовщиной в Перми и Челябинске. ВИДЕО

Напомним, что 19 января несколько подростков вошли в школу №5 в Улан-Удэ под видом учеников. Они открыли дверь в один из классов, бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью и начали рубить топором выбегающих из помещения школьников. Пострадавшая учительница Ирина Раменская рассказала, что на уроке сначала внезапно открылась дверь, через которую был закинут горящий предмет. Когда педагог попыталась эвакуировать подопечных, на нее напали, напоминает «Национальная служба новостей».

Известно о семи пострадавших: пять семиклассников, один нападавший и учительница. В Сеть попало видео с места происшествия. Одного из нападавших задержали, на злоумышленника завели уголовное дело. На месте происшествия работают следователи.

Аналогичные инциденты ранее произошли в школах Перми и Челябинской области. Там старшеклассники устроили поножовщину.

Ольга Дудорова
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