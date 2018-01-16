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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Пермского края
22:44  16 января 2018 1

Врачи повторно прооперируют защищавшую школьников учительницу из Перми

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Глава пермского минздрава Дмитрий Матвеев рассказал о состоянии учительницыФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Глава минздрава по Пермскому краю Дмитрий Матвеев рассказал о состоянии учительницы, пострадавшей в инциденте в школе №127. Наталья Шагулина уже перенесла одну операцию в городской клинической больнице №4.

«Учительнице, которой были проведены необходимые вмешательства, ночью потребуется повторная операция», — цитирует Матвеева Life.ru. Шагулина сейчас находится в сознании на самостоятельном дыхании, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Напомним, что Наталья Шагулина защищала учеников от нападавших с ножами утром 15 января. Два подростка ворвались в школу и устроили поножовщину. Сегодня министр образования России Ольга Васильева встретилась с Натальей. Первыми словами педагога был вопрос: «Как мои дети?». Сегодня глава Прикамья Максим Решетников провел внеочередное заседание правительства, посвященное инциденту. По итогам жуткого происшествия в пермской школе могут быть внесены серьезные изменения в федеральное законодательство.

Ольга Дудорова
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