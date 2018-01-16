Врачи повторно прооперируют защищавшую школьников учительницу из Перми

Глава минздрава по Пермскому краю Дмитрий Матвеев рассказал о состоянии учительницы, пострадавшей в инциденте в школе №127. Наталья Шагулина уже перенесла одну операцию в городской клинической больнице №4.
«Учительнице, которой были проведены необходимые вмешательства, ночью потребуется повторная операция», — цитирует Матвеева Life.ru. Шагулина сейчас находится в сознании на самостоятельном дыхании, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой, сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.
Напомним, что Наталья Шагулина защищала учеников от нападавших с ножами утром 15 января. Два подростка ворвались в школу и устроили поножовщину. Сегодня министр образования России Ольга Васильева встретилась с Натальей. Первыми словами педагога был вопрос: «Как мои дети?». Сегодня глава Прикамья Максим Решетников провел внеочередное заседание правительства, посвященное инциденту. По итогам жуткого происшествия в пермской школе могут быть внесены серьезные изменения в федеральное законодательство.