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19 января 2018
Главные новости Москвы
14:05  19 января 2018 9

«Просто топором рубил детей». Учительница рассказала жуткие подробности нападения на школу в Бурятии

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Школьник устроил кровавую бойню в классеФото: depositphotos.com © URA.RU

Учительница школы в Улан-Удэ, на которую напал подросток с топором, рассказала страшные подробности инцидента. Ее слова публикует telegram-канал Life Shot.

«Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Я не поняла, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. …Я уже истекала кровью», — описывает педагог нападение на класс. Женщина добавляет, что коктейль Молотова попал ей прямо в голову. Выбежав из класса, она узнала человека с топором — это был ученик этой же школы.

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Задержан подросток, напавший с топором на школьников. Первые кадры с места трагедии. ВИДЕО

Как ранее писало «URA.RU», кровавый инцидент произошел 19 января, утром, в одной из бурятских школ. По версии следствия, девятиклассник напал на семиклассников, а затем поджег помещение при помощи бутылки с зажигательной смесью. Ранены пятеро детей и учительница, подозреваемый задержан и госпитализирован после попытки совершить самоубийство.

СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Также следователи завели второе дело — о халатности. «Следствие оценивает действия (бездействие) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе», — приводит заявление ведомства РАПСИ.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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