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17 января 2018
15:02  17 января 2018 1

СКР назвал поножовщину в пермской школе спланированной попыткой убийства

Заседание суда в горбольнице №4. Пермь
Сегодня утром суд постановил арестовать нападавших на школу, суд проходил прямо в больницеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Столичные следователи назвали нападение подростков на пермскую школу спланированным покушением на убийство детей и учителя. Их пермские коллеги высказывали несколько другую версию — о драке, которая произошла между двумя юношами.

Следователи ГСУ СКР, в ведение которого передали резонансное дело, пришли к выводу, что 10-классник и его знакомый, 16-летний выпускник школы, умышленно стали наносить удары ножом ученикам 4 Б класса и их учительнице, передает пресс-служба ведомства. Пермские следователи же выдвигали версию о том, что два подростка устроили поножовщину, а младшие дети и педагог кинулись их защищать, поэтому и получили ножевые ранения.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им уже предъявлено обвинение. Также возбуждено второе дело по статье о халатности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.

Напомним, 15 января двое подростков 15 и 16 лет, вооружившись ножами, вошли в класс, где шел урок труда у четвероклашек. Они начали наносить удары детям и учительнице. От их действий пострадали девять учеников и учительница — сейчас она находится в тяжелом состоянии, но уже наблюдается положительная динамика. Сами нападающие также оказались на больничной койке — во время нападения они успели нанести раны и друг другу. Как только молодых людей выпишут, они отправятся в СИЗО-5 на срок до 15 марта.

Анна Белкина
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