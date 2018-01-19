14:28 19 января 2018 4

Детский омбудсмен Ирина Буторина настаивает на проверке всего Сосновского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родителям учеников, устроивших драку с ножом в школе деревни Смольная Сосновского района, предлагали обучение на дому. Но взрослые настояли на том, чтобы их дети продолжили обучение в школе. Эта информация прозвучала на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних. Министерство образования Челябинской области продолжает выяснять причины случившегося.

Как сообщил «URA.RU» министр образования региона Александр Кузнецов, по итогам проверки администрации района будет внесено представление об устранении выявленных нарушений в школе, где произошло ЧП. На то, что нарушения есть, указывает и детский омбудсмен Ирина Буторина, принявшая участие в заседании комиссии, состоявшемся 18 января. В официальном сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе сказано о замечаниях к работе служб системы профилактики. Ирина Буторина настаивает на проведении комплексной проверки всех районных учреждении социального блока.

На заседании комиссии рассказали подробнее о конфликте. Оба ученика проходят повторное обучение в девятом классе по рекомендации медико-педагогической комиссии. Одном ученику уже почти 18 лет, другому только 16. Старший постоянно задирал младшего, и тот схватился за перочинный нож. По факту ранения возбуждено уголовное дело.

Школа в деревне оборудована необходимой техникой для обеспечения безопасности. Есть камеры видеонаблюдения (записи с них сейчас изучают правоохранительные органы) и тревожная кнопка. По мнению директора школы, ученик, ранивший одноклассника ножом, «насмотрелся историй про Пермь». Речь идет о событиях в школе Перми, где от рук подростков пострадали другие школьники и учительница. Это произошло 15 января, а 17 января случился инцидент под Челябинском.

После событий в школах Перми и под Челябинском эксперты заговорили об «эффекте подражания» и о том, что подобных событий надо ждать и в других регионах. 19 января в Бурятии подросток напал на школу в Улан-Удэ, есть раненые. В полиции же говорят не об «эффекте подражания», а о новой социальной сети, толкающей подростков на агрессию на территории школ.