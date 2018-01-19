{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:28  19 января 2018 4

Челябинские подростки, устроившие драку с ножом, должны были учиться дома. Родители настояли на школе

ЗСО. Омбудсмены. Челябинск, буторина ирина
Детский омбудсмен Ирина Буторина настаивает на проверке всего Сосновского районаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родителям учеников, устроивших драку с ножом в школе деревни Смольная Сосновского района, предлагали обучение на дому. Но взрослые настояли на том, чтобы их дети продолжили обучение в школе. Эта информация прозвучала на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних. Министерство образования Челябинской области продолжает выяснять причины случившегося.

Как сообщил «URA.RU» министр образования региона Александр Кузнецов, по итогам проверки администрации района будет внесено представление об устранении выявленных нарушений в школе, где произошло ЧП. На то, что нарушения есть, указывает и детский омбудсмен Ирина Буторина, принявшая участие в заседании комиссии, состоявшемся 18 января. В официальном сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка в регионе сказано о замечаниях к работе служб системы профилактики. Ирина Буторина настаивает на проведении комплексной проверки всех районных учреждении социального блока.

Новость по теме
«Будет мясо». Полиция связала нападение на школу в Бурятии с поножовщиной в Перми и Челябинске

На заседании комиссии рассказали подробнее о конфликте. Оба ученика проходят повторное обучение в девятом классе по рекомендации медико-педагогической комиссии. Одном ученику уже почти 18 лет, другому только 16. Старший постоянно задирал младшего, и тот схватился за перочинный нож. По факту ранения возбуждено уголовное дело.

Школа в деревне оборудована необходимой техникой для обеспечения безопасности. Есть камеры видеонаблюдения (записи с них сейчас изучают правоохранительные органы) и тревожная кнопка. По мнению директора школы, ученик, ранивший одноклассника ножом, «насмотрелся историй про Пермь». Речь идет о событиях в школе Перми, где от рук подростков пострадали другие школьники и учительница. Это произошло 15 января, а 17 января случился инцидент под Челябинском.

После событий в школах Перми и под Челябинском эксперты заговорили об «эффекте подражания» и о том, что подобных событий надо ждать и в других регионах. 19 января в Бурятии подросток напал на школу в Улан-Удэ, есть раненые. В полиции же говорят не об «эффекте подражания», а о новой социальной сети, толкающей подростков на агрессию на территории школ.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров