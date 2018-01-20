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20 января 2018
05:16  20 января 2018 1

В Твери пациент избил врача в машине скорой помощи

Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
В результате медику самому потребовалась помощь коллегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Твери пьяный «пациент» избил врача прибывшей на вызов бригады скорой помощи. На 22-летнего мужчину уже заведено уголовное дело.

Инцидент, как пишет RT, произошел 18 января у подъезда дома в Южном микрорайоне Твери, куда бригада скорой приехала на вызов. Врачи посадили якобы нуждающегося в помощи молодого человека в автомобиль, после чего тот стал неадекватно себя вести, размахивать руками и ногами, а также бить рукой фельдшера.

Врачи вывели дебошира из машины и отвели обратно к друзьям, но тот не успокоился и, взяв пока неустановленный предмет с острыми гранями, еще раз ударил медика в лицо. В результате последнему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму глаза, а агрессор вместе с друзьями скрылся с места происшествия.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «побои», хотя степень тяжести повреждений врача экспертиза еще устанавливает.

Сергей Демин
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