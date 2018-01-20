Российская партия пенсионеров поддержала выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента России. Решение принято в субботу, 20 января, на V партийном съезде.
Делегаты съезда заслушали доклад председателя Центрального совета партии Владимира Буракова. В нем были представлены результаты системного анализа политических программ всех заявившихся кандидатов на грядущие президентские выборы. Партией также разработан документ под названием «Наказы старшего поколения будущему Президенту России с предложениями о развитии основных сфер социально-экономической жизни страны
В ходе обсуждения кандидатуры Владимира Путина перед собравшимися также выступили несколько прославленных сторонников партии пенсионеров. Среди них — председатель комиссии по охране труда профсоюзного комитета ПАО «Уралмашзавод», ветеран УЗТМ Николай Максимов; кавалер двух орденов «Красной звезды», военный летчик-снайпер Валерий Рыжков и контр-адмирал Вадим Москаленко.