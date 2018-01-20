20:34 20 января 2018 5

Глава государства перечислил, кто живет на полуострове Фото: пресс-служба президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко, комментируя сегодняшнюю ситуацию в Крыму, не упомянул о том, что на полуострове проживают русские. Соответствующую запись глава Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове… Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее», — цитирует RT слова Порошенко. При этом украинский политик не стал отмечать, что около 70 процентов населения полуострова составляют русские. Об этом говорят результаты переписи населения, проведенной в 2014 году, пишет Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что свой новогодний отдых Порошенко вместе с семьей провел на Мальдивах. Только перелет на частном самолете Falcon 7X обошелся президенту в 188 тысяч долларов (более 10 млн рублей). Еще 276 тысяч долларов президентская чета потратила на проживание.