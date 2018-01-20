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21 января 2018
20 января 2018
21:41  20 января 2018 0

iPhone X собрались снимать с производства

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, iphone 10, фирменный магазин
Фанаты всего мира не могут компенсировать провал на китайском рынкеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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iPhone X могут снять с производства из-за низкого спроса. На позицию компании Apple повлиял провал продаж гаджета на рынке Китая.

В первом квартале 2018 года, по предположениям экспертов, на рынок поступит лишь 18 млн iPhone X вместо изначально заявленных 25—30 миллионов, пишет 3DNews. Новейший флагман встретил неожиданно прохладный прием на крупнейшем рынке мира — в КНР. Он не сумел повторить успех предшественников: тот же iPhone 6s, представленный в сентябре 2015 года, китайцы с удовольствием покупали и далее, благодаря снижению цен и высоким потребительским качествам модели.

С выходом в продажу iPhone X акции Apple взлетели вверх, напоминает телеканал 360. Но «десятка» не пришлась гражданам Поднебесной по душе. Помимо высокой цены, отторжение вызывают и дизайн-решения. Так, потенциальным покупателям очень не нравится вырез в верхней области OLED-дисплея — полезная площадь заметно уменьшилась из-за фронтальной камеры и датчика Face ID. Кроме того, смартфон оказался самым хрупким из всей линейки, пишtт Nation News. В Apple якобы пытаются спасти ситуацию, готовя три модификации iPhone X второго поколения. Тем не менее компания все равно останется в плюсе благодаря продажам других гаджетов.

Напомним: предстоит разобраться еще с одной проблемой, которая грозит компании триллионными убытками. Пользователи «яблочных» устройств по всему миру обращаются в суд с требованием — поводом стало искусственное занижение производительности старых гаджетов с «подсевшими» батареями. Калифорнийцы сначала объяснили это заботой о покупателях, затем извинились и резко понизили стоимость замены аккумуляторов на «свежие». Для самых недоверчивых глава компании Тим Кук анонсировал приложение, позволяющее отслеживать состояние батареи, сообщает RT.

Владимир Васин
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