04:57 21 января 2018 0

В адрес президента Украины поступали угрозы Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена. Об этом журналистам рассказал источник в силовом ведомстве.

«[Глава Госохраны Валерий] Гелетей написал в СБУ письмо под грифом „секретно“, что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — приводит «Страна.ua» слова собеседника.

На какое имя семье Порошенко были выданы документы портал не уточняет. Известно лишь, что, вероятно, именно по ним он влетал на отпуск на Мальдивы, зарегистрировавшись в отеле как Mr Incognito Petro Ukraine, напоминает RT.