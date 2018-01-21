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21 января 2018
20 января 2018
04:57  21 января 2018 0

Порошенко и его семье выдали поддельные документы на другие имена из-за угроз

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
В адрес президента Украины поступали угрозыФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена. Об этом журналистам рассказал источник в силовом ведомстве.

«[Глава Госохраны Валерий] Гелетей написал в СБУ письмо под грифом „секретно“, что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ», — приводит «Страна.ua» слова собеседника.

На какое имя семье Порошенко были выданы документы портал не уточняет. Известно лишь, что, вероятно, именно по ним он влетал на отпуск на Мальдивы, зарегистрировавшись в отеле как Mr Incognito Petro Ukraine, напоминает RT.

Сергей Демин
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