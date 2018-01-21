Бас-гитарист рок-группы The Zombies Джим Родфорд скончался в возрасте 76 лет от травм, полученных после падения с лестницы. О смерти музыканта сообщил основатель и клавишник The Zombies Род Арджент на своей странице в Facebook.
Арджент, для которого Джим Родфорд был не только коллегой, но и двоюродным братом, уточнил, что точные причины смерти родственникам пока неизвестны. «С глубокой грустью я узнал сегодня утром, что мой дорогой кузен и старый друг Джим Родфорд умер… после падения с лестницы», — написал музыкант Род Арджент, его слова приводит RT.
Арджент добавил, что Родфорд был талантливым гитаристом, посвятившим музыке всю свою жизнь. Арджент в своей записи также отметил, что они с двоюродным братом дружили на протяжении всей жизни, добавляет информагентство Nation News. «Нам его будет невероятно не хватать. Спи спокойно и да благословит тебя Господь, дорогой друг», — написал последнее обращение к умершему музыканту основатель The Zombies.