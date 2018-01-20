«Будет автобус с 20 казаками, которые спровоцируют беспорядки»

22:32 20 января 2018 0

Главным «запалом» конфликта называют казаков (фото из архива) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Организаторы соревнований автогонщиков на льду не согласны с решением мэрии Верхней Пышмы, запретившей им очередной этап гонок, и сегодня обвинили администрацию в организации провокации. Накануне власти запретили проводить соревнования на озере Балтым. В ответ в социальных сетях стало распространяться заявление управляющего базой «Лесная сказка» Максима Ченцова, выступающего от лица организаторов заезда.

«Администрация В. Пышмы запланировала на завтра, 21 января, рейд на Ледовый автодром на оз. Балтым (база отдыха „Лесная сказка“). Цель рейда околозаконными методами привлекать физлиц к административной ответственности, чтобы сорвать проведение крупного автоспортивного соревнования, на который собираются гонщики со многих регионов и ближнего зарубежья. Привлекать планируют по любым притянутым за уши поводам, лишь бы максимально испортить спортсменам жизнь», — написал Ченцов на своей странице в Facebook.

Зимние гонки на одной из крупнейшей в России ледовой трассе Балтыма собирают сотни машин, гостей и участников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы узнали про автобус с 20 казаками, в задачу которых входит спровоцировать беспорядки и устроить массовую драку. Также мы прекрасно знаем, что среди многочисленных зрителей будет не менее трех подставных, которые займутся тем же — но выступая якобы за нас, за автоспорт. Параллельно администрация Верхней Пышмы запросила у силовиков — там какое-то длинное, язык сломаешь, название, я его даже не запомнил — автобус с решетками и спецгруппой», — заявил Максим Ченцов корреспонденту «URA.RU». О планируемой «спецоперации» сообщили, якобы, «адекватные люди», близкие к властям — имена их он назвать отказался.

«Официальное письмо о планируемом рейде администрации по проверке исполнения ее же, администрации, постановления о запрете выезда на лед нам прислали через группу Вконтакте. Я могу предоставить его вам», — утверждает Ченцов.

Решение мэрии о запрете он называет незаконным: «Закон, о котором говорят чиновники, подразумевает водоемы общего пользования. А данный участок исключен из водного пользования для создания инфраструктуры, которая подразумевает в том числе и создание зимних спортивных трасс на определенном договором участке. Налицо подтасовка!»

Помимо казаков, ходят слухи об «автобусе с решетками» неизвестной силовой структуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель связывает развернувшееся с 2016 года противостояние с появившимся на берегу Балтыма коттеджным поселком. Точнее — с одним из его жильцов. «Олигарх из УГМК Сергей Михайлович Ратманов заявил, что ему не нравится, что у него под окнами ездят автомобили. Юридически очень подкован, у него большой опыт и огромный административный ресурс, включая влияние на администрацию городского округа Верхняя Пышма», — утверждает Ченцов.

Пышминские власти, в свою очередь, с нескрываемым скепсисом относятся и к апокалиптическим прогнозам, и к использованию «жемчужины Среднего Урала» для автогонок. «Про заявления Ченцова и, в частности, про рейд, о котором он говорит, мне ничего не известно, — пояснил «URA.RU» глава Верхней Пышмы Александр Романов. — В Пышме двуглавая система власти: я, как глава городского округа, являюсь председателем городской думы. Администрация, которая мне не подчиняется, правомочна в правовом поле давать или не давать разрешение на такое мероприятие. Насколько я знаю, такое разрешение не давалось. Мероприятие, которое назначено на озере, незаконно.

В письме мэрии ни казаков, ни драк не анонсировано. Драки будут, только если гонщики откажутся выполнять закон

Эти автогонки грубейшее нарушение экологии и всех правил, которые существуют в нашей стране. Да, они занимаются этим несколько лет, но занимаются самовольно и Ченцов, управляющий базой отдыха «Лесная сказка», теперь придумывает какие-то хитрые ходы. Мы в судах с ними находимся. О провокациях я в первый раз слышу, а вот нарушители они стопроцентно!»

Организаторы мероприятия и соцсети, муссируя тему чиновников, казаков и силовиков, никак не упоминают полицию. Редакция агентства обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. «Сотрудники полиции Верхней Пышмы, на территории которой находится водный объект, о котором идет речь, в курсе планируемых мероприятий. Конечно, они будут не просто „с высоты“ наблюдать за обстановкой. Непосредственно на месте полицейские будут следить за тем, чтобы спорная ситуация не превратилась в криминальную — в готовности предотвратить или пресечь возможные нарушения общественного порядка», — заявил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь регионального полицейского главка, полковник Валерий Горелых.

Ранее запрет на проведение гонок на льду был вынесен и в Екатеринбурге.