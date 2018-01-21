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21 января 2018
20 января 2018
19 января 2018
18 января 2018
13:41  21 января 2018 15

В ХМАО кондуктор высадила инвалида-колясочницу на мороз. Женщина оказалась в больнице. ФОТО

Виктория Швецова пожалела, что поехала на общественном транспортеФото: Виктория Швецова, «ВКонтакте»

В Ханты-Мансийске инвалида первой группы Викторию Швецову из автобуса пятого маршрута выставила на мороз кондуктор, посчитав бессрочное удостоверение недостаточным основанием для бесплатного проезда. После этого женщина поскользнулась на скользком тротуаре и угодила в больницу. Она опасается, что ноги снова могут отказать.

Как написала Виктория Швецова в паблике «Типичный потребитель Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте», накануне утром она отправилась в церковь «Знамение» по улице Калинина, а обратно решила добраться до дома на общественном транспорте. Инвалид рассказала, что ее коляска сильно буксует в снегу, а потому решила передвигаться на костылях. Когда ей удалось сесть в автобус, к ней подошла кондуктор Елена Барабанова и потребовала социальный проездной. Этот документ женщина получить еще не успела и вместо него предъявила удостоверение инвалида, «где мое фото с печатью и четко указано, что я инвалид 1-й группы бессрочно».

Документ кондуктора не устроил и она, по словам Виктории, повела себя «не просто цинично и по-хамски, а бесчеловечно». «Начала требовать либо оплату, либо социальный проездной, проигнорировав более серьезное удостоверение, заменяющее билет! Люди начали возмущаться, предлагали заплатить за меня. Но не в деньгах же дело!», — отметила автор поста.

На следующей остановке инвалиду пришлось покинуть салон автобуса. Пройдя несколько метров, она упала. Неравнодушная женщина-водитель помогла ей подняться и добраться до окружной больницы. «Последствия падения оказались ужасны, боли возобновились в ноге (я ее вывихнула) и в позвоночнике, который у меня изрезан вдоль и поперек. Не удивлюсь, что ноги могут снова отказать после такого полета», — написала Швецова.

Оправившись, инвалид сообщила диспетчеру АТП о вопиющем безобразном поведении со стороны кондуктора. Она пообещала, что «скандал грядет вселенский!». «Ведь я явно видела, что унижать меня при всех ей [кондуктору] доставляло удовольствие! Она прямо-таки упивалась своей хотя и ограниченной, но властью! И по сути опозорилась сама и подставила весь коллектив АТП!», — считает Виктория Швецова. Она намерена добиваться, чтобы кондуктора-хама уволили с работы, а на ее место взяли достойного человека. Женщина добавила, что со стороны других сотрудников АТП никогда не сталкивалась с таким хамством и к ее ситуации относились с пониманием.

Нина Калинина
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