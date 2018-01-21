Югорские следователи выяснят, почему инвалида-колясочницу выставили из автобуса на мороз

Силовики в ХМАО начали проверку после сообщений в СМИ о том, как кондуктор высадила инвалида-колясочницу на мороз. Следователи заинтересовались возможным нарушением прав женщины, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«СМИ сообщают, что жительнице Ханты-Мансийска, инвалиду 1 группы, пришлось выйти из рейсового автобуса на 27-градусный мороз, поскольку кондуктор не принимала во внимание удостоверение инвалида и требовала предъявить проездной документ, либо оплатить проезд. Оказавшись на улице, женщина поскользнулась и упала, после чего ее стали мучать боли в ногах и позвоночнике. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СК РФ по ХМАО.
Как писало «URA.RU» ранее, в Ханты-Мансийске кондуктор выставила на мороз инвалида первой группы Викторию Швецову, посчитав бессрочное удостоверение недостаточным основанием для бесплатного проезда. После этого женщина поскользнулась на скользком тротуаре и угодила в больницу. Она опасается, что ноги снова могут отказать.
«Контролер, видимо, не подозревала, что я не только калека, но и член Союза журналистов России с 30-летним стажем», — призналась Швецова в соцсети, добавив, что работала репортером во время Первой чеченской войны.