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21 января 2018
17:14  21 января 2018 0

Вор в законе из клана противников Деда Хасана вышел на свободу

Ахмед Евлоев был задержан с поличным, но следователи за год так и не передали дело в судФото: primecrime.ru
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Из московского СИЗО №4 освобожден ингушский вор в законе Дулат Йоуло, он же Ахмед Евлоев, более известный в криминальной среде как Ахмед Сутулый. Криминальный авторитет просидел под следствием максимально возможный срок — год, но силовики так и не смогли собрать в отношении него необходимые доказательства, в связи с чем арест и был прекращен. Его освобождение увеличивает количество участников в начинающейся в России «войне воров».

Ахмед Евлоев был задержан оперативниками в январе 2017 года. При обыске у него был изъят пакет «спайса», достаточный для лишения свободы на 10 лет. Тем не менее, за год следователи так и не смогли обеспечить передачу в суд обвинительного заключения. Правоохранительные органы не исключают, что дело может быть в саботаже, сообщает ИА «ПК».

Результатом задержания Ахмеда Евлоева стало то, что в СИЗО криминальные авторитеты вернули ему «воровские полномочия», которых он был лишен на протяжении девяти лет. Это усиливает его позиции в начинающейся в стране борьбе между представителями криминальных кланов за звание «главного вора», ставшее вакантным в связи с задержанием Шакро Молодого.

Евлоев считается одним из возможных претендентов. При этом он представляет клан противников бывшего главного авторитета Деда Хасана, наследником которого стал Шакро Молодой.

Виктор Жуков
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