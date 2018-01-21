Вор в законе из клана противников Деда Хасана вышел на свободу

Из московского СИЗО №4 освобожден ингушский вор в законе Дулат Йоуло, он же Ахмед Евлоев, более известный в криминальной среде как Ахмед Сутулый. Криминальный авторитет просидел под следствием максимально возможный срок — год, но силовики так и не смогли собрать в отношении него необходимые доказательства, в связи с чем арест и был прекращен. Его освобождение увеличивает количество участников в начинающейся в России «войне воров».
Ахмед Евлоев был задержан оперативниками в январе 2017 года. При обыске у него был изъят пакет «спайса», достаточный для лишения свободы на 10 лет. Тем не менее, за год следователи так и не смогли обеспечить передачу в суд обвинительного заключения. Правоохранительные органы не исключают, что дело может быть в саботаже, сообщает ИА «ПК».
Результатом задержания Ахмеда Евлоева стало то, что в СИЗО криминальные авторитеты вернули ему «воровские полномочия», которых он был лишен на протяжении девяти лет. Это усиливает его позиции в начинающейся в стране борьбе между представителями криминальных кланов за звание «главного вора», ставшее вакантным в связи с задержанием Шакро Молодого.
Евлоев считается одним из возможных претендентов. При этом он представляет клан противников бывшего главного авторитета Деда Хасана, наследником которого стал Шакро Молодой.